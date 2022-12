Fußgängerin von Lkw angefahren und schwer verletzt

Berlin - Eine 62-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Spandau von einem Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Der 55-jährige Lastwagenfahrer wollte am frühen Donnerstagmorgen an einer Kreuzung am Brunsbütteler Damm rechts abbiegen, übersah jedoch die Frau, die bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.