Rodewisch - In Rodewisch im Vogtlandkreis ist ein Gabelstapler in einem Gewerbegebiet komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei am Montagmorgen, entstand dabei ein Sachschaden von ungefähr 50.000 Euro. Der Gabelstapler war an einem Lkw Anhänger angebracht, weshalb dieser ebenfalls stark beschädigt wurde. Der Grund für das Feuer am Sonntagnachmittag war zunächst nicht bekannt. Der Lkw war bereits seit mehreren Tagen auf dem Firmengelände abgestellt gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.