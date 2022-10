Galopp in Hoppegarten: Petit Marin bezwingt Favoritin India

Hoppegarten - Außenseiter Petit Marin hat den 32. Preis der Deutschen Einheit auf der Rennbahn Hoppegarten gewonnen. Der drei Jahre alte Wallach mit Spitzenjockey Rene Piechulek aus Dessau im Sattel verwies am Montag vor 12.900 Zuschauern in einem packenden Finale Topfavoritin India mit Andrasch Starke auf den zweiten Platz. Dritter wurde am vorletzten Saisonrenntag Best of Lips mit Martin Seidl.

„Ich habe einen sehr guten Rennverlauf gehabt. Und Petit Marin hat sich ausgezeichnet eingesetzt, bis zuletzt alles gegeben“, sagte Piechulek nach dem Sieg in dem mit 55.000 Euro dotierten Galopp-Rennen der Europa-Gruppe über die Mitteldistanz von 2000 Metern vor .

Tags zuvor erst hatte Piechulek in Paris-Longchamp mit dem deutschen Spitzenpferd Torquator Tasso im prestigeträchtigsten Galopprennen der Welt, dem Prix de l'Arc de Triomphe einen famosen dritten Platz belegt. Trainiert wird Petit Marin von dem gebürtigen Berliner Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr.