Ganztagsbetreuung: Kommunen fordern Unterstützung bei Ausbau

Schwerin - Der Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern fordert von der Landesregierung nachhaltige Unterstützung bei der Umsetzung des vom Bundestag beschlossenen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. „Die Realisierung ist durch den nun beschlossenen Rechtsanspruch noch keineswegs flächendeckend gesichert. Das ist erstmal ein großes Versprechen“, erklärte Andreas Wellmann, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, in einer Mitteilung am Mittwoch. Unter anderem forderte er wegen des demografischen Wandels einen umgehenden Ausbau der Ausbildungskapazitäten. Das Bildungsministerium äußerte sich zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu den Forderungen.

Der Bundestag hatte am Dienstag dem Kompromiss zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zugestimmt. Bund und Länder hatten sich am Abend zuvor nach langem Streit über die Finanzierung des Vorhabens im Vermittlungsausschuss geeinigt. Jedes Kind, das in Deutschland ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult wird, soll in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen. Nach dem Bundestag muss noch der Bundesrat dem Vermittlungsergebnis zustimmen. Das könnte an diesem oder am nächsten Freitag passieren. Nachdem der Bundespräsident es dann unterschrieben hat, kann das „Ganztagsförderungsgesetz“ schließlich in Kraft treten.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte den Beschluss mit den Worten kommentiert, dass die Ganztagsbetreuung von Grundschülern in Mecklenburg-Vorpommern schon weitgehend Wirklichkeit sei. Von den Erstklässlern besuchten 96 Prozent den Hort und hätten damit eine Ganztagsbetreuung, so Schwesig. Über die gesamte Grundschule hinweg seien es 72 Prozent der Mädchen und Jungen. „Trotzdem wollen wir weitere Plätze bauen, weil wir zum Glück steigende Kinderzahlen haben“, sagte die Regierungschefin. Sie betonte, dass die Hortbetreuung in MV kostenfrei ist. Dies werde auch so bleiben.