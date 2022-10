Gasgeruch im Stadtgebiet von Jena: Feuerwehren im Einsatz

Jena - Wegen Gasgeruchs im Stadtgebiet von Jena ist es am Donnerstag zu einem Feuereinsatz gekommen. Am Vormittag sei aus dem Gewerbegebiet in Jena-Göschwitz von Anrainern eine erste Meldung über Gasgeruch gekommen, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Seitdem meldeten sich immer mehr Menschen. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um die Ursache zu suchen. Die Einwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.