Gasverbrauch in Thüringen 2021 leicht gestiegen

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche.

Erfurt - Privathaushalte und Unternehmen in Thüringen haben im vergangenen Jahr rund 22 Milliarden Kilowattstunden Gas verbraucht. Damit stieg der Gasverbrauch im Bundesland im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,4 Prozent an, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Damals lag der Verbrauch bei rund 21,9 Milliarden Kilowattstunden.

Haushaltskunden nahmen 2021 etwa 40 Prozent des Gases ab. Rund 23 Prozent wurden an Elektrizitäts- und Wärmeversorger und rund 24 Prozent an das verarbeitende Gewerbe geliefert.

Die Durchschnittserlöse der Gasversorgungsunternehmen stiegen 2021 deutlich an. Je Kilowattstunde nahmen sie laut Amt durchschnittlich etwa 4,39 Cent ein. Das sind 23,3 Prozent mehr als 2020. Insgesamt erlösten sie im vergangenen Jahr etwa 966,4 Millionen Euro.