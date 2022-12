Gebäude und Autos brennen in Nedlitz: 200.000 Euro Schaden

Nedlitz - Ein Feuer hat in der Nacht zu Sonntag auf einem Grundstück im Zerbster Ortsteil Nedlitz nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 200.000 Euro verursacht. Dabei wurden ein größeres Gebäude und zwei Autos zerstört, wie die Polizei in Dessau-Roßlau mitteilte. Ein angrenzendes Einfamilienhaus sei bei dem Brand zwar nur leicht beschädigt worden, sei aber wegen der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Vier Menschen hätten sich unverletzt aus dem Haus retten können, hieß es. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Brandursachenermittler seien vor Ort. An den mehrstündigen Löscharbeiten waren laut Polizei rund hundert Einsatzkräfte mit 22 Feuerwehrfahrzeugen beteiligt.