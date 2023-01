Erfurt - Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnern Politiker, Vereine und andere Initiativen heute an die Opfer des Nationalsozialismus. Im Thüringer Parlament ist eine Gedenkstunde (Beginn 10.00 Uhr) geplant. Vize-Landtagspräsidentin Dorothea Marx sagte, Rassismus, Antisemitismus und die Verfolgung Homosexueller hätten nach dem Zweiten Weltkrieg nie aufgehört. „Sie fordern immer noch Opfer“, stellte sie fest.

Für den frühen Freitagnachmittag (13.00 Uhr) ist eine Kranzniederlegung am ehemaliger Appellplatz des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar geplant.

Am 27. Januar ist der weltweite Holocaust-Gedenktag. Hintergrund ist die Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Israel gedenkt jährlich am Tag Jom ha-Schoah - in diesem Jahr am 17./18. April - der Holocaustopfer.

Im Thüringer Landtag ist derzeit die Ausstellung „Rosa Winkel. Als homosexuell verfolgte Häftlinge in den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora“ zu sehen. Sie wurde unter anderem mit Studierenden der Friedrich-Schiller-Universität Jena erarbeitet. 700 Männer wurden als „Rosa-Winkel-Häftlinge“ in die Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora verschleppt. „Sie standen beim offiziellen Gedenken lange im Schatten, auch weil Homosexualität in der Bundesrepublik bis 1994 strafrechtlich verfolgt wurde“, sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens-Christian Wagner.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, der 27. Januar rufe jedes Jahr aus Neue „die unfassbaren Folgen ins Bewusstsein, die durch den nationalsozialistischen Rassenwahn und seine menschenverachtende Ausgrenzungsideologie verursacht wurden“. Damit sich Geschichte nicht wiederhole, müsse Rassismus, Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit mit aller Kraft entgegengetreten werden.