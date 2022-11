Gedenken an Opfer der Kriege und Friedensappell

Potsdam - Politiker in Brandenburg haben am Volkstrauertag aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht und damit einen Appell für Frieden verbunden. Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), stellvertretende Ministerpräsidentin, erinnerte an die Opfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Auf dem Neuen Friedhof in Potsdam legten Nonnemacher und Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) Kränze nieder.

„Die Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine zu uns flüchten, die oftmals Väter, Brüder, Ehemänner oder Söhne zurücklassen mussten, die unter der Trennung von Familien und Freunden leiden, verdienen unsere Empathie“, sagte Nonnemacher einer Mitteilung zufolge. Das gelte auch für alle anderen Menschen, die vor Kriegen fliehen müssten. „Schauen wir an diesem Tag über die Gräber auf die Lebenden und reichen wir ihnen eine helfende Hand.“

Oberbürgermeister Schubert sagte: „Mit Blick auf die vielen Konflikte und den Krieg in Europa erfährt der Volkstrauertag seine schicksalhafte Aktualität. Er gibt uns allen den Auftrag, an einem Europa in Frieden und Freiheit zu arbeiten.“

Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag - immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent. Er wird in Deutschland seit 1919 begangen, eingeführt durch den im selben Jahr gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ursprünglich ging es darum, Solidarität mit den Hinterbliebenen der Opfer des Ersten Weltkriegs zu zeigen. Inzwischen gedenkt die Bundesrepublik aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.