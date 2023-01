Gefahr für Hochwasser an Wümme und Oste: Entspannung naht

Rotenburg/Wümme - Nach den teils ergiebigen Regenschauern in den vergangenen Tagen sind Pegelstände einzelner Flüsse im Norden Niedersachsens angestiegen. Für die Flussgebiete der Wümme und der Oste besteht die Gefahr für kleinere bis mittlere Hochwasser, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Montag mitteilte. Die Wasserstände an den Pegeln der Oste bei Rockstedt und der Wümme bei Hellwege (beide Landkreis Rotenburg) überschritten die zweite von vier Meldestufen. Land- und forstwirtschaftliche Flächen können bei solchen Wasserständen überschwemmt werden.

Wegen des vielen Regens und einer hohen Feuchtigkeit im Boden werde der Wasserstand an Oste und Wümme laut Hochwasservorhersagezentrale auch in den kommenden Tagen „auf hohem Niveau“ bleiben. Allerdings erwarten Meteorologen für die kommenden Tage etwa im Einzugsgebiet der Wümme nur wenig Niederschlag von höchstens fünf Litern pro Quadratmeter. „Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Hochwasserlage an der Wümme nicht verschärft“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale mit. Zum Wochenende könnten die Meldestufen etwa am Pegel Hellewege wieder unterschritten werden.