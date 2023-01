Geflügelpest-Ausbruch: Bremen richtet Überwachungszone ein

Bremen - Nach einem Geflügelpest-Ausbruch im Landkreis Cuxhaven richtet auch das Land Bremen eine Überwachungszone ein. Wie das Bremer Verbraucherschutzressort am Montag mitteilte, umfasst die Zone Teile des Stadtgebiets von Bremerhaven. Sie erstreckt sich auf die Ortsteile Leherheides: Leherheide-West, Königsheide und Fehrmoor.

Am Freitag hatte der Landkreis Cuxhaven nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Geestland sogenannte Restriktionszonen eingerichtet: eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb und eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern. Die Zonen erfassen Gebiete der Stadt Geestland, der Gemeinde Wurster Nordseeküste und der Samtgemeinde Land Hadeln.

Wie viele Tiere nach dem Geflügelpest-Ausbruch getötet werden mussten, war am Montag nicht bekannt, wie eine Sprecherin des Landkreises Cuxhaven sagte.