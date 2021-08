Gegen Wegweiser geprallt: Autofahrer schwer verletzt

Leipzig (dpa/sn) - Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 6 mit seinem Fahrzeug gegen einen Wegweiser geprallt und schwer verletzt worden. Der 33-Jährige hatte am Donnerstagmorgen in Leipzig die Kontrolle über sein Auto verloren und war rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte befreiten den Mann aus seinem Auto und brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die B 6 musste während der Räumung zwischenzeitlich gesperrt werden.