Kommentar zum Verpackungsverbot für Obst und Gemüse: Geht nach hinten los

In Plastik verpackte Tomaten.

Weit über die Hälfte ist bei frischem Obst und Gemüse im Supermarkt in Kunststoff verpackt. Jede Menge Müll, der die Umwelt belastet. Aus dieser Perspektive ist die Forderung von Organisationen wie Foodwatch oder Nabu, komplett auf diese Verpackung zu verzichten, nachvollziehbar. Der Grund, weshalb die Frischwaren derart eingehüllt sind: Sie bleiben bei Transport und Lagerung länger knackig und ansehnlich. Was sind die Alternativen? Mehr Papier-Verpackungen sind weder umweltfreundlicher, noch günstiger. Komplett-Verzicht auf jede Verpackung geht in den allermeisten Fällen nur mit saisonalen, regionalen Obst- und Gemüsesorten. Und/oder macht die Logistik aufwendiger, die Waren viel teurer.