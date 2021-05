Geisterfahrer bei Zusammenstoß auf B4 schwer verletzt

Erfurt - Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind auf der Bundesstraße 4 bei Erfurt zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 84-jähriger Mann am Samstag bei Elxleben in falscher Richtung auf die B4 aufgefahren. Nach etwa einem Kilometer prallte sein Auto frontal mit dem einer 29 Jahre alten Frau zusammen. Der 84-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus, die Frau wurde leicht verletzt. Beide Autos haben nur noch Schrottwert. Mit dem Schrecken davon kam eine hochwertige Zuchttaube im Auto des Rentners. Sie wurde in eine Tierpension gebracht.