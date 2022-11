Geldautomat in Plauen gesprengt: Kriminelle erbeuten Bargeld

Plauen - Kriminelle haben einen Geldautomat in Plauen gesprengt und sind dann mit dem erbeuteten Bargeld getürmt. Die Summe konnte die Polizei noch nicht beziffern, doch allein der Sachschaden wurde auf 125.000 Euro geschätzt. Die Explosion am Donnerstagmorgen habe Trümmerteile bis zu 30 Meter weit geschleudert, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Dann hätten die unbekannten Täter die Geldkassetten entleert und seien laut Zeugenaussagen mit einem dunklen, hochmotorisierten Auto in Richtung Autobahn 72 geflüchtet.