Gemeinsames Gebet für Einsatzkräfte nach Silvester-Krawallen

Berlin - Ein gemeinsames Gebet verschiedener Religionen soll am Dienstag (17.30 Uhr) Solidarität mit den Einsatzkräften der Berliner Silvester-Krawalle zeigen. Neben betroffenen Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräften werden voraussichtlich Imam Cetin Ender, Rabbiner Andreas Nachama, der evangelische Bischof Christian Stäblein und der katholische Polizeiseelsorger Frank-Peter Bitter teilnehmen. Im Anschluss bietet die St. Marienkirche die Möglichkeit, sich segnen zu lassen und ins Gespräch mit Seelsorgenden zu kommen. Organisator ist der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, besonders heftig fiel dies in Berlin aus. Polizei und Feuerwehr sprechen von einer neuen Intensität der Gewalt. Bei Polizei und Feuerwehr gab es Dutzende Verletzte.