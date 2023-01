Generalprobe geglückt: Dynamo Dresden besiegt Legnica

Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das letzte Testspiel der Wintervorbereitung mit 5:0 (3:0) gegen den polnischen Erstligisten Miedz Legnica gewonnen. Christian Conteh (10. Minute) brachte die Hausherren vor 750 Zuschauern in der Dresdner Walter-Fritzsch-Akademie früh in Führung. Paul Will (31.) und ein Eigentor durch Szymon Matusek (39.) sorgten für den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel besiegelten Niklas Hauptmann (64.) und Ahmet Arslan (75.) den Endstand in einer einseitigen Partie.

Nach der gelungenen Generalprobe kann die SGD eine positive Bilanz der WM-Pause ziehen. Siege über Legnica, den südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy FC (2:1), Ligakonkurrent FSV Zwickau (3:0) sowie ein Remis gegen den italienischen Erstligisten Sampdoria Genua dürften Rückenwind für die schwierige Mission Wiederaufstieg geben. Am kommenden Sonntag (13 Uhr/MagentaSport) treffen die Sachsen zu Hause auf den SV Meppen.