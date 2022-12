Berlin - Die 1500 Fische aus dem geplatzten Riesenaquarium in Berlin sind wohl zum weitaus größten Teil tot. Die Fische befänden sich nicht mehr im Wasser, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen. Eine Politikerin, die in dem Hotel übernachtete, berichtete, innen im Hotel sei alles zerstört, überall lägen tote Fische herum. „Das ist ein großes Desaster für die Fische und das Hotel.“