Gericht will Zeugen zu Brandanschlägen hören

Berlin - Im Prozess nach einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln sollen am Montag (9.30 Uhr) erste Zeugen zu Anschlägen auf Autos gehört werden. Das Amtsgericht Tiergarten hat auch den Linke-Politiker Ferat Kocak geladen, dessen Wagen die beiden Hauptangeklagten in der Nacht des 1. Februar 2018 in Neukölln angezündet haben sollen. Er ist auch Nebenkläger in dem Verfahren. Den 36 und 39 Jahre alten Hauptverdächtigen wirft die Anklage unter anderem Bedrohung, Brandstiftung beziehungsweise Beihilfe dazu sowie Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor.

Ursprünglich war der Prozess gegen fünf Beschuldigte geplant. Das Verfahren gegen einen Mitangeklagten war jedoch kürzlich abgetrennt worden. Am vergangenen Mittwoch wurde der 38-Jährige wegen Sachbeschädigung in neun Fällen zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt war wegen Krankheit das Verfahren gegen einen anderen Beschuldigten abgetrennt worden. Gegen einen weiteren Mann war wegen Sachbeschädigung in zwei Fällen eine Strafe von 900 Euro (60 Tagessätze zu je 15 Euro) per Strafbefehl ergangen. Dagegen legte er jedoch Einspruch ein.

Mit den rechtsextremen Brandanschlägen, Hass-Parolen und Bedrohungen in Neukölln beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhaus.