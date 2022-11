Geschäftsmann nach Vietnam entführt: Zweiter Prozess

Berlin - Mehr als fünf Jahre nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein zweiter Prozess am Kammergericht der Hauptstadt. Ein 32-jähriger Vietnamese ist wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung angeklagt.

Der Geschäftsmann war am 23. Juli 2017 mitten in Berlin überfallen und mit seiner Freundin in einen Transporter gezerrt worden. In Vietnam wurde er wegen Korruptionsvorwürfen zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt. Laut Bundesanwaltschaft war für die Operation der vietnamesische Geheimdienst verantwortlich.

Der 32-jährige Angeklagte soll das Opfer vorab ausgespäht und bei der Entführung eines der Fahrzeuge gelenkt haben. Der Mann war im April 2022 in der tschechischen Hauptstadt Prag festgenommen und Anfang Juni nach Deutschland überstellt worden.

Im ersten Prozess um die spektakuläre Entführung war 2018 ein Angeklagter zu drei Jahren und zehn Monaten Haft wegen Beihilfe zur Freiheitsberaubung und geheimdienstlicher Agententätigkeit verurteilt worden. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.