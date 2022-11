Geschäftsmann nach Vietnam verschleppt: Prozess beginnt

Berlin - Mehr als fünf Jahre nach der spektakulären Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin hat der Prozess gegen einen 32-Jährigen begonnen. Dem vietnamesischen Staatsangehörigen wird vor dem Berliner Kammergericht Beihilfe zur Freiheitsberaubung und geheimdienstliche Agententätigkeit zur Last gelegt. Der Angeklagte habe sich unter anderem an der Ausspähung des Opfers im Vorfeld der Entführung beteiligt, heißt es in der zu Prozessbeginn am Mittwoch verlesenen Anklage. Laut Bundesanwaltschaft war für die Operation der vietnamesische Geheimdienst verantwortlich.

Der frühere Manager Trinh Xuan Thanh hatte in Deutschland politisches Asyl gesucht. Am 23. Juli 2017 war er mitten in Berlin von mehreren Männern überfallen und mit seiner Freundin in einen Transporter gezerrt worden. In Vietnam wurde er wegen Korruptionsvorwürfen zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt.

In einem ersten Prozess um seine Entführung war 2018 ein ebenfalls aus Vietnam stammender Angeklagter wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Dieses Urteil ist rechtskräftig.

Der nun Angeklagte war im April 2022 in der tschechischen Hauptstadt Prag festgenommen worden. Er wurde im Juni nach Deutschland überstellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Sechs weitere Verhandlungstage bis zum 30. November sind terminiert.