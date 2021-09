Gestürzter Radfahrer in Altenberg gestorben

Altenberg - Der bei einem Unfall in Altenberg (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) Anfang September schwer verletzte Fahrradfahrer ist gestorben. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 50-Jährige war am 4. September mit seinem Rennrad auf der S 182 in einer Kurve gestürzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Unfalls.