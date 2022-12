Gesuchter raucht auf Zugtoilette - und landet im Gefängnis

Halle - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich in einer Bordtoilette eines ICE verbotener Weise eine Zigarette gegönnt - und sich damit ins Gefängnis manövriert. Am Donnerstag löste der vom Amtsgericht Kaufbeuren verurteilte 34-jährige einen Alarm aus, wie die Bundespolizei am Freitag in Magdeburg mitteilte. Einem Zugbegleiter konnte der Mann keinen Fahrschein vorzeigen. Bundespolizisten stellten bei der Überprüfung seiner Personalien fest, dass ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt.

Den Angaben zufolge war der Mann vom Amtsgericht Kaufbeuren im Februar 2022 wegen Fahrens ohne Führerschein zu einer Geldstrafe von 1500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Er hatte den Angaben zufolge weder gezahlt noch die Strafe abgesessen. Da er auch nun die 1500 Euro nicht entrichtete, wurde er in ein Gefängnis gebracht.