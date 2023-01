Gesundheitsministerin rückt für Pistorius in Landtag nach

Hannover - Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens rückt für den langjährigen Innenminister Boris Pistorius in den Landtag nach. Das teilte Wiard Siebels, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, am Donnerstag in Hannover mit. Pistorius hatte bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober seinen Wahlkreis in Osnabrück direkt gewonnen - 2017 zog er in das Landesparlament ein.

Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius hat am Donnerstagmorgen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten. Die zurückgetretene Ministerin Christine Lambrecht (SPD) bekam ihre Entlassungsurkunde. Wer neuer Innenminister in Niedersachsen wird, ist bislang nicht bekannt.