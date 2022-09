Getötete Afghanin: Freilassung für Angeklagten beantragt

Berlin - Für einen der beiden Brüder, die ihre Schwester ermordet und deren Leiche in einem Koffer nach Bayern transportiert haben sollen, haben die Verteidiger eine Aufhebung des Haftbefehls beantragt. Das bestätigte einer der Anwälte am Freitag am Rande des Mordprozesses vor dem Berliner Landgericht. Wann die Richter über den Antrag entscheiden werden, ist noch offen. Zunächst geht der Prozess in eine Pause bis zum 10. Oktober.

Der Anwalt des 23 Jahre alten Angeklagten sagte weiter, nach der geständigen Einlassung seines 27 Jahre alten Bruders sei für seinen Mandanten „die vorgeworfene Tatbeteiligung an der Tötung nicht gegeben“. Die seit über einem Jahr dauernde Untersuchungshaft sei für den jüngeren Bruder zu beenden und der Haftbefehl aufzuheben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Brüder ihre Schwester umgebracht haben, weil sich die zweifache Mutter Moralvorstellungen der afghanischen Familie nicht unterworfen und zudem eine Liebesbeziehung geführt haben soll. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Mord aus niedrigen Beweggründen. Die Brüder sollen ihre Schwester am 13. Juli 2021 an einem bislang nicht bekannten Ort getötet haben - laut Anklage starb die 34-Jährige durch Drosseln und Würgen, zudem wurde ihr die Kehle durchgeschnitten. Die Leiche haben die Angeklagten in einem Rollkoffer mit einem Taxi zum Bahnhof Berlin-Südkreuz und dann per ICE nach Bayern gebracht, wie es in der Anklage heißt. Rund drei Wochen später wurde die Leiche in einem Erdloch in der Nähe des bayrischen Wohnortes des älteren Angeklagten entdeckt.

Der 27-Jährige hatte nach dem rund sechsmonatigen Prozess überraschend sein Schweigen gebrochen gebrochen und in einer Erklärung einen Streit mit der zweifachen Mutter geschildert, der eskaliert sei. Er habe die 34-Jährige nicht töten wollen, erklärte er über einen der Anwälte. „Ich bereue meine Wut, die zu der Verletzung und schließlich zum Tod meiner Schwester geführt hat, aufrichtig.“

Es sei zu einer Auseinandersetzung um Geld für ihre Familie in der Heimat gekommen, hieß es weiter in der Einlassung. Seine Schwester habe nicht gewollt, dass auch ihre Eltern von Afghanistan nach Deutschland kommen. Sein Bruder sei bei dem Geschehen nicht dabei gewesen. Er habe nur geholfen, den Koffer zu transportieren.