Gewerkschaft IG Metall und Arbeitgeber rufen zur Wahl auf

Hannover - Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband NiedersachsenMetall rufen gemeinsam zur Kommunal- und Bundestagswahl auf. In dem am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Wahlaufruf heißt es, die Wählerinnen und Wähler sollten ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen und ihre Stimmen demokratischen Parteien geben. Parteien mit extremen Tendenzen, die versuchen, den Rechtsstaat und die Grundrechte zu untergraben, seien eine Gefahr für die Demokratie.

„Rassismus, Antisemitismus und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit haben keinen Platz in unserer Gesellschaft“, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall. „Es braucht einen starken Rechtsstaat, der unsere vielfältige und auf Meinungspluralität gründende Werteordnung schützt“, sagte der Hauptgeschäftsführer von NiedersachsenMetall, Volker Schmidt.