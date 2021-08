Giakoumakis war in Bremen: „Hat ihm recht gut gefallen“

Bremen - Werder Bremen arbeitet weiter an einer Verpflichtung des griechischen Torjägers Georgios Giakoumakis. Der 26-Jährige, der bei VVV-Venlo spielt und in der niederländischen Eredivisie in der vergangenen Saison mit 26 Treffern Torschützenkönig wurde, war bereits in Bremen, um sich ein Bild von den Gegebenheiten beim Fußball-Zweitligisten zu machen. „Es war ein sehr gutes Gespräch, es hat ihm auch recht gut gefallen hier in Bremen“, sagte Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz, am Donnerstag.

Man sei nach wie vor in einem „sehr guten Austausch“, sagte Fritz. „Für ihn war es auch wichtig, mal ein Gefühl für Bremen zu bekommen.“ Fritz sagte aber auch: „Wir sind aber auch nicht so naiv, dass wir uns nur mit einem Spieler beschäftigen.“ Werder will bis zum Ende der Transferperiode nach Möglichkeit noch mehrere Spieler verpflichten. Das Hauptaugenmerk des Erstliga-Absteigers liegt dabei auf der Offensive.