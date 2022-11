Giffey: Die SPD kann bei möglicher Wahlwiederholung zulegen

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey hat ihre Partei aufgerufen, keine Angst vor einer Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl zu haben. „Es kann sein, dass wir uns nochmal einer Abstimmung stellen müssen“, sagte sie am Samstag beim Landesparteitag in Berlin-Neukölln. „Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns weder beirren lassen noch bange machen.“ Die SPD könne zeigen, was sie geleistet habe.

„Es gibt ja ein paar, die denken, vielleicht schaffen die es ja nicht. Ich sag euch eins: Vielleicht wird die Truppe auch größer“, sagte Giffey und bekam dafür anhaltenden Beifall der Delegierten. „Gerade in der Krise zeigt sich, auf wen sich die Menschen verlassen können - und die Menschen können sich auf die SPD verlassen.“

Die Hauptstadt-SPD traf sich in Neukölln nur wenige Tage vor dem für Mittwoch erwarteten Urteil des Landesverfassungsgerichts zur möglichen Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl. Im Fall einer kompletten Wahlwiederholung könnten sich die Mehrheitsverhältnisse im Landesparlament deutlich ändern. „Wir haben Respekt davor, welche Entscheidung auch immer das Gericht treffen wird“, sagte Giffey zu der bevorstehenden Entscheidung. „Wir werden alles tun, damit - sollte es so sein - diese nächsten Wahlen reibungslos laufen.“