Gläubige feiern Geburt Jesu Christi mit Gottesdiensten

Magdeburg - Traditionell besinnlich, poppig modern oder still und lautlos: In den evangelischen Kirchen Sachsen-Anhalts wollen Gläubige mit Gebeten, Musik, Gesang, Krippenspielen und dem Abendmahl die Geburt Jesu Christi feiern. An Heiligabend laden die Kirchgemeinden zu mehr als 4000 Gottesdiensten und Christvespern ein, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) erwartet rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher, wie sie mitteilte.

Dabei müsse es nicht immer traditionell zugehen. Gemeinden bieten den Angaben zufolge Christvespern auch als Pop-Musical an - im Dunkeln, mit Lichtkunst und im Freien an.

Dabei steht immer auch der gute Zwecke im Vordergrund, denn an Weihnachten wird besonders viel für Bedürftige gespendet. Zudem kann in einigen Kirchen das Friedenslicht von Bethlehem abgeholt werden. Als Nachwirkung der Corona-Pandemie gebe es mancherorts digitale Gottesdienst-Formate, auch für Radio und Fernsehen.

Kurz vor Mitternacht will Landesbischof Friedrich Kramer bei der Feier der Heiligen Christnacht im Magdeburger Dom predigen, am ersten Weihnachtsfeiertag ist er beim Festgottesdienst dabei. In der Pauluskirche in Halle können Besucherinnen und Besucher am späten Heiligabend dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach lauschen. Weitere Veranstaltungen gibt es laut EKM unter anderem in Merseburg, Stendal und der Lutherstadt Wittenberg. In Arneburg in der Altmark will die Gehörlosengemeinde am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Gottesdienst mit Gebärdensprache feiern.

In den Gotteshäusern der Evangelischen Landeskirche Anhalts werden den Angaben zufolge mehr als 20 000 Menschen zu rund 200 Gottesdiensten an Heiligabend erwartet. Auch hier soll - wie in den EKM-Gemeinden - in allen Gottesdiensten Geld für die evangelische Hilfsaktion „Brot für die Welt“ gesammelt werden.