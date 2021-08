Goethe-Medaillen für Tanz, Musik und Kolonialaufarbeitung

Weimar - Die Preisträgerinnen und Preisträger der renommierten Goethe-Medaillen sind in Weimar geehrt worden. Wegen der Corona-Pandemie konnte lediglich die Tänzerin und Choreografin Wen Hui aus China ihre Medaille am Samstag persönlich entgegennehmen, wie eine Sprecherin des Goethe-Instituts sagte. Die Sozialökonomin Princess Marilyn Douala Manga Bell aus Kamerun und der japanische Komponist Toshio Hosokawa wurden mit einem digitalen Festakt geehrt.

Die Goethe-Medaille ist das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland für Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Die Verleihung zum Geburtstag des Dichters Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ist einer der Höhepunkte der Geburtstags-Feierlichkeiten in Weimar. Das Kunstfest Weimar steuerte ein Rahmenprogramm bei.

Wen Hui war am Wochenende in Weimar, um dort im Rahmen des Kunstfestes ihr dokumentarisches Tanzprojekt „I am 60“ aufzuführen. Sie wurde 1960 in Peking geboren und gründete 1994 Chinas erste unabhängige Theatertanzgruppe. Sie schlage eine Brücke zwischen den Tanzstilen von Revolutionsballett bis zum zeitgenössischen Tanz, sagte Laudatorin Carena Schlewitt. Dabei stelle sie insbesondere den weiblichen Körper in das Zentrum ihres Schaffens und fordere auf sanfte Weise die Würdigung der gesellschaftlichen Rolle der Frau ein.

Princess Marilyn Douala Manga Bel wurde für ihre „zukunftsweisenden Ideen zur Aufarbeitung kolonialen Unrechts“ geehrt. Die Präsidentin der kamerunischen Kulturorganisation doual'art trage einen wichtigen Teil zur Bildung globaler Gemeinschaften bei, sagte Laudatorin Mahret Ifeoma Kupka. Ihre Ehrung sei auch eine Erinnerung, dass die Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit nicht nur in der Rückgabe von sogenannter Raubkunst und Geldzahlungen bestehe. Es brauche auch eine neue Geschichtsschreibung.

Toshio Hosokawa gilt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten aus Japan. Er wurde für seine „unverwechselbare Musiksprache“ geehrte, die er aus der Spannung zwischen westlicher und japanischer Kultur schaffe. Das Ergebnis seines Wirkens sei mehr als ein Brückenschlag zwischen Ost und West, sondern eigentlich das Wissen, dass es diese Gliederung nicht brauche, sagte Laudator Alexander Liebreich.