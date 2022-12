Goldhändler in Berlin-Charlottenburg ausgeraubt

Berlin - Vier Unbekannte haben am Dienstagnachmittag einen Goldhändler in Berlin-Charlottenburg überfallen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden dabei Wertsachen aus einem Tresorraum entwendet. Einer der Täter habe einen 24-jährigen Wachmann zur Seite gestoßen. Anschließend hätten die maskierten Männer zwei Mitarbeiter, eine 64-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann, mit Schusswaffen und Messern bedroht. Die Unbekannten seien nach dem Raub geflüchtet. Zeugenangaben zufolge wartete ein Fluchtwagen auf sie.

Der 31-Jährige wurde nach Polizeiangaben leicht am Bein verletzt. Hinweise zu den Tätern gebe es bislang nicht. Auch die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt, so die Polizei.

Der gleiche Edelmetallhandel war bereits Anfang September überfallen worden, damals hatten drei Räuber mithilfe einer Schusswaffe Geld und Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei ermittelt, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen besteht.