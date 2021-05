Greenpeace meldet Paraffin-Funde an Nordseestränden

Ende April landeten an mehreren Nordseeinseln wachsartige, weiße Klumpen an. Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, nur bei einem Teil von Proben handelte es sich um Paraffin. Doch Greenpeace meldet nun auch von anderen Orten Paraffin-Funde. Wo kommen die Brocken her?