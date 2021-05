Greuther Fürth wegen Rot-Sperre zunächst ohne Stach

Fürth - Defensivspieler Anton Stach von Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth verpasst den Auftakt der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Der 22-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen seiner Roten Karte beim 3:2 gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Zweitliga-Spieltag für zwei Partien gesperrt. Stach war wegen rohen Spiels in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vom Platz geflogen. Trotz Unterzahl gewannen die Fürther die Partie und stiegen auf. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, wie der DFB am Dienstag mitteilte.