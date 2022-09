Grizzlys Wolfsburg schaffen zweiten Sieg in Champions League

Ljubljana - Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Eishockey-Champions-League ihren zweiten Vorrunden-Sieg geschafft. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) beim slowenischen Außenseiter Olimpija Ljubljana. Die Tore für die Grizzlys schossen Jean-Christophe Beaudin (17.), Thomas Reichel (37.), Lucas Dumont (39.) und Darren Archibald (53.).

Da nach vier von sechs Spielen in der Gruppe B alles für den Gruppensieg des Schweizer Clubs EV Zug spricht und Ljubljana mit null Punkten bereits ausgeschieden ist, hängt das Weiterkommen der Wolfsburg von den letzten beiden Vorrundenspielen gegen TPS Turku ab. Die Partien finden am 5. Oktober in Finnland und am 12. Oktober in Wolfsburg statt. Die beiden besten Teams aus jeder der acht Gruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale.