Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Angreifer Archibald

Wolfsburg - Die Grizzlys Wolfsburg können auch in Zukunft auf Stürmer Darren Archibald bauen. Der 32 Jahre alte Kanadier hat seinen Vertrag bei den Niedersachsen um zwei Jahre verlängert, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte. Archibald spielt seit 2021 für die Grizzlys. In der laufenden Saison kommt der Kanadier bislang auf 18 Tore und 19 Vorlagen. „Neben seiner starken Physis bringt er den nötigen Scoring-Touch mit – das macht ihn für uns zu einem äußerst wertvollen Spieler“, sagte Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf.