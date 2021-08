Groß angelegte Suche nach Zwölfjährigem auf See in Schwerin

Schwerin - Auf dem Lankower See in Schwerin hat die Polizei am Sonntag eine großangelegte Suche nach einem vermissten Jungen gestartet. Der Zwölfjährige wurde von Zeugen zunächst noch allein beim Baden gesehen, kurze Zeit später war er verschwunden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte. Im Einsatz seien im Stadtteil Lankow unter anderem ein Hubschrauber, eine Drohne und mehrere Rettungsboote. Die Umstände ließen „das Schlimmste befürchten.“