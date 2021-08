Großer Empfang für Olympia-Rückkehrer im Rathaus geplant

Hamburg - Innen- und Sportsenator Andy Grote hat am Freitag in der „Team Hamburg Lounge“ auf dem Dach der Handelskammer weitere Tokio-Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Hansestadt begrüßt. Darunter waren Medaillengewinner aber auch Sportler, die sich mehr erwartet hatten. „Wir haben uns das zur Tradition gemacht, die Rückkehrer hier zu empfangen. Dazu gehören auch die, die für sich und für die wir uns sicher andere Ergebnisse gewünscht hätten“, sagte er. Zudem kündigte er an, dass es noch einen großen Empfang für alle Sportlerinnen und Sportler im Rathaus geben werde.

Neben Silbermedaillengewinnern Susann Beucke sowie dem Bronze-Duo Erik Heil und Thomas Plößel (alle Segeln) waren auch Ruderer Tim-Ole Naske (Doppelvierer/8. Platz) und Ersatzmann Stephan Riemekasten zu Gast. Selbiges galt für die sechstplatzierten Hockey-Damen Anne Schröder, Kira Horn, Viktoria Huse, Hanna Granitzki und Franzisca Hauke. Das DHB-Team war im Viertelfinale an Argentinien gescheitert.

Zum Segel-Trio sagte Grote: „Ein sensationelles Ergebnis. Was war das für ein Dienstagmorgen. Der wird, glaube ich, in die Geschichte des deutschen Segelsports eingehen.“

Den Hockey-Damen spendete Grote Trost. „Es zählen bei Olympia am Ende die Medaillen. Aber wer bei den Spielen einen vierten, fünften oder sechsten Platz belegt, der gehört zur Weltspitze. Und ihr seid absolute Weltspitze, und das werdet ihr auch in Zukunft bleiben.“ Er versprach: „Wir werden alles tun, um den Hockeysport weiter zu unterstützen und internationale Turniere hierher zu holen.“