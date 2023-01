Größtenteils trocken in Berlin und Brandenburg

Potsdam - Der Dienstag startet im Süden Brandenburgs zunächst mit dichten Wolken und Sprühregen. Ab dem Mittag wird es in Berlin und Brandenburg größtenteils freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und neun Grad und es bleibt trocken.

In der Nacht zum Mittwoch kann es in der Prignitz etwas regnen. Die Temperaturen fallen auf vier bis ein Grad. In Bodennähe kann es um minus ein Grad frostig werden. Am Mittwoch wird teils kräftiger Regen aus Nordwesten erwartet. Es weht ein frischer Südwestwind mit örtlich stürmischen Böen, bei Höchstwerten von neun bis elf Grad.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel mit Wolken bedeckt. Stellenweise kann es schauerartig regnen, bei Tiefstwerten um acht Grad. Der Donnerstag bleibt wolkig und wechselhaft bei ähnlichen Temperaturen wie am Mittwoch. Zum Nachmittag nimmt der teils kräftige Wind ab.