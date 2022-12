Grüne fordern andere Lehramtsausbildung an Universität

Magdeburg - Vor dem Hintergrund des Mangels an Lehrkräften haben die Grünen die Landesregierung aufgefordert, Beschränkungen in der Lehramtsausbildung an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg aufzuheben. Die Kombinationsmöglichkeiten der angebotenen Fächer sollen erweitert werden. „Wenn wir den Lehrkräftemangel bekämpfen wollen, müssen wir tatsächlich alle Möglichkeiten in den Blick nehmen“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Sebastian Striegel, am Montag in Magdeburg.

Ein entsprechender Antrag soll in dieser Woche im Parlament beraten werden. Bisher ist es laut Striegel in Magdeburg so, dass Studierende nicht gleichzeitig Deutsch und Englisch studieren könnten. Man müsse aktuell ein technisches Fach belegen, sagte er. „Das ist nicht die Zeit für solche Begrenzungen.“ Die Landesregierung müsse diese zügig aufheben und die Wünsche der Studierenden realisieren.