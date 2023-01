Grüne rechnen mit der CDU ab: „Dass Sie sich nicht schämen“

Berlin - Der grüne Innenpolitik-Experte Vasili Franco hat der CDU vorgeworfen, nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht die falschen Forderungen zu stellen. Die Christdemokraten hatten sich in einem Antrag unter anderem für die sofortige flächendeckende Ausstattung von Polizei und Feuerwehr mit Bodycams und Kameras für Einsatzfahrzeuge ausgesprochen. „Die Bodycam ist kein magischer Schutzschild“, sagte Franco bei der Debatte über die Silvesternacht am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Ihre Wirkung ist umstritten - insbesondere, wenn Menschen ohnehin aggressiv, betrunken oder berauscht sind.“

Auch die CDU-Forderung nach einem beschleunigten Verfahren der Strafverfolgung bei besonders schwerwiegenden oder öffentlichkeitswirksamen Angriffen auf Einsatzkräfte wies Franco zurück. „Sie wollen also ernsthaft Strafverfahren nach der öffentlichen Debatte richten? Das Recht beurteilt die Tat und nicht den Tiktok-Fan“, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. „Mit Ihren absurden Forderungen stellen Sie schlicht Polizei und Staatsanwaltschaft vor unlösbare Aufgaben.“

„Der Start ins neue Jahr war an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Es ist 2023, und weder hat Deutschland das Böllern noch seinen Rassismus überwunden“, sagte Franco. Er hielt dem CDU-Fraktionschef vor, dass seine Partei in einem Fragenkatalog an den Innenausschuss auch nach Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gefragt hatte. „Lieber Kai Wegner: Welche kriminologischen Erkenntnisse schließen Sie aus Vornamen? Ist Ali gefährlicher als Adolf?“, fragte er. „Meine Güte, was sind denn bei Ihnen für Hobbydetektive unterwegs. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das jedenfalls nichts zu tun. Dass Sie sich dafür nicht schämen, Herr Wegner.“