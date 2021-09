Grüne sehen in Wahlergebnis Rückenwind für Bundestagswahl

Hannover - Die Grünen in Niedersachsen sehen in ihrem guten Abschneiden bei den Kommunalwahlen eine Stärkung für die anstehende Bundestagswahl. „Wir empfinden das als starken Rückenwind natürlich für die Bundestagswahl“, sagte der Grünen-Landesvorsitzende Hans-Joachim Janßen am Montag in Hannover. Die kräftigen Stimmenzugewinne der Grünen seien auch ein guter Ausgangspunkt für die Landtagswahl im kommenden Jahr. „Wir sind sehr froh über dieses Ergebnis.“ Ebenfalls erfreut zeigte sich Co-Landesvorsitzende Anne Kura. „Niedersachsen wird grüner, wir haben überall zugelegt.“ Es handele sich um das beste Kommunalwahlergebnis der Grünen in Niedersachsen überhaupt.

Laut vorläufigem amtlichem Endergebnis entfielen auf die Grünen landesweit 15,9 Prozent der Stimmen. Stärkste Kraft wurde demnach die CDU mit 31,7 Prozent.

„Grüne Politik ist im Aufwind, wir gehen gestärkt in die Stichwahl“, sagte Kura zu dem bei vielen Direktwahlen anstehendem zweiten Urnengang in zwei Wochen. In vielen Großstädten, aber auch in kleineren Gemeinden hätten die Grünen enorm zugelegt und SPD und CDU Mandate abgerungen. „Es gibt keine Erbhöfe mehr.“