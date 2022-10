Grüne steuern auf Bestwert in Niedersachsen zu

Hannover - Jubel bei den Grünen in Niedersachsen - die Partei steuert auf ihr bestes Landtagswahl-Ergebnis in dem Bundesland hin. Die 14 bis 14,5 Prozent nach den 18.00-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF wären nach 13,7 Prozent bei der Wahl 2013 Bestwert für die Partei. „Die Grünen sind mit fast sechs Prozent Plus die einzige demokratische Partei, die dazu gewonnen hat“, sagte der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin am Abend im alten Rathaus in Hannover. „Aus dem Gesamtergebnis ergibt sich ein klarer Regierungsauftrag für die Grünen hier in Niedersachsen“, sagte Trittin. Bei der Landtagswahl 2017 hatten die Grünen 8,7 Prozent geholt.