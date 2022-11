Grüne wollen Handwerk in Sachsen-Anhalt stärken

Zerbst - Auf einem Landesparteitag in Zerbst wollen die Grünen am Samstag über die Rolle des Handwerks und des Mittelstands in Sachsen-Anhalt debattieren. In einem vom Landesvorstand beschlossenen Antrag heißt es, bei der Berufsorientierung in den Schulen müssten die Vorteile von Handwerksberufen eine größere Aufmerksamkeit erhalten. Dies soll unter anderem durch eine bessere Kooperation mit Wirtschaft und Handwerkskammern erreicht werden. Die Grünen fordern in diesem Zusammenhang auch, dass das Azubi-Ticket in Sachsen-Anhalt kostenfrei werden soll.

Außerdem soll es um eine Ausbildungsprämie gehen. Um Projekte im Rahmen der Energiewende voranzubringen, brauche es Handwerker, die sich um Wärmepumpen, Photovoltaik- und Windanlagen kümmerten. „Wir wollen in diesem Feld den Ausbildungskorridor verbreitern, eine Ausbildungsprämie einführen und damit der massiv anwachsenden Auftragslage in den kommenden Jahren Herr werden. Denn nur so gelingt die Energiewende“, heißt es in dem Antrag.

In Zerbst werden auch Mitglieder der Bundesregierung erwartet. Vorgesehen sind Redebeiträge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner.