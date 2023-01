Grünen-Fraktion: Pistorius mit Nervenstärke und Überblick

Hannover - Die Landtagsfraktion der Grünen in Niedersachsen hat Boris Pistorius Nervenstärke und Überblick in seiner Politikgestaltung zugeschrieben. „All das sind Eigenschaften, die ihm sicherlich auch in seinem neuen Amt zugute kommen werden“, hieß es in einem gemeinsamen Statement der Grünen-Doppelspitze Anne Kura und Detlev Schulz-Hendel vom Dienstag.

Als langjähriger niedersächsischer Innenminister habe er reichlich Erfahrung gesammelt, die er auf seinem neuen Posten als Verteidigungsminister gut gebrauchen könne. Seit knapp zweieinhalb Monaten regieren SPD und Grüne in Niedersachsen zusammen. Die Grünen-Fraktionsspitze kenne Pistorius daher als verlässlichen Verhandlungspartner, als Politiker, der das offene Wort schätzte und es selbst pflege.