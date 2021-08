Grünen-Wahlkampf: Baerbock in Oldenburg und Bremen

Oldenburg - Die Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, macht auf ihrer Wahlkampftour heute Station in Oldenburg (13.00 Uhr) und in Bremen (17.00 Uhr). Dabei will sie das Wahlprogramm ihrer Partei vorstellen auch über Maßnahmen für einen besseren Klimaschutz sprechen. Zuletzt hatte sie bei diesem Thema deutlich mehr Tempo angemahnt und einen Abschied vom „fossilen Status quo“ gefordert. Die Bundestagswahl am 26. September bezeichnete sie als eine Richtungswahl. Baerbock hatte am Montag gemeinsam mit Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck die Wahlkampftour in Hildesheim gestartet.