Günther mit Corona-Beschlüssen weitgehend zufrieden

Kiel - Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther ist mit den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie insgesamt zufrieden. „Das ist ein guter und richtiger Weg“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in Kiel. Eine Einschränkung machte er bei der vereinbarten Verschärfung der Testpflicht für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene ab 23. August bei Inzidenzen in einem Kreis ab 35. Er hätte sich gewünscht, dass dies nicht nur an den Inzidenzwert geknüpft wird, sondern auch an weitere Indikatoren.

Die Testpflicht betrifft zum Beispiel das Essen in Restaurants, den Besuch beim Friseur sowie Sport im Fitnessstudio oder Schwimmbad. Schleswig-Holstein hatte die entsprechende Testpflicht bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 9 abgeschafft, jetzt steht das Land bei über 44.