Günther: Sachsen will vielfältige Agrarstrukturen sichern

Dresden - Sachsen will nach den Worten von Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) vielfältige Agrarstrukturen sichern. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer gesetzlichen Lösung für Sachsen. Im Mittelpunkt steht, dass Agrarflächen weiterhin in größtmöglichem Maße regional verankerten Landwirtinnen und Landwirten gehören sollen“, sagte Günther am Montag in Dresden. Es gehe darum, übermäßige Flächenkonzentrationen zu vermeiden und die Grundstücks- und Pachtpreise zu stabilisieren. Günther zufolge soll das sächsische Agrarstrukturgesetz noch in diesem Jahr zur Anhörung freigegeben werden.