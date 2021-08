Gustav Mahler Jugendorchester eröffnet Saison in Semperoper

Dresden - Das Gustav Mahler Jugendorchester eröffnet am 31. August die neue Spielzeit in der Semperoper Dresden und folgt damit einer Tradition. Das Orchester mit Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa spielt unter der Leitung von Manfred Honeck und hat zudem mit

Matthias Goerne einen namhaften Solisten dabei. Wie die Staatskapelle Dresden, auf deren Einladung das Jugendorchester auftritt, am Dienstag mitteilte, erklingt Beethovens 5. Symphonie als Hauptwerk des Abends. Zudem interpretiert Bariton Goerne Richard Wagners „Wesendonck-Lieder“.

Das Gustav Mahler Jugendorchester ist seit 2012 das Partnerorchester der Sächsischen Staatskapelle und spielt jedes Jahr zum Saisonauftakt in der Semperoper. Das Orchester wurde 1987 auf Initiative von Claudio Abbado (1933-2014) in Wien gegründet und gilt heute als weltweit führendes Jugendorchester. Sein Tourneerepertoire erstreckt sich von Klassik bis zeitgenössischer Musik, ein Schwerpunkt liegt auf den großen Werken der Romantik und Spätromantik.