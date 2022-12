Gut 90 Millionen Euro für attraktivere Städte und Wohnorte

Ein Gerüst steht an einem sich im Bau befindlichen Einfamilienhaus.

Magdeburg - Innenstädte sollen belebt und attraktive Wohnstandorte unterstützt werden: Sachsen-Anhalt und der Bund haben in diesem Jahr mehr als 90 Millionen Euro für die städtebauliche Entwicklung im Land zur Verfügung gestellt. „Wir beobachten, dass Menschen die Ballungsräume verlassen, um sich in ländlichen aber gut erschlossenen Regionen niederzulassen. Daran arbeiten wir. Jeden Tag. Die im Rahmen der Städtebauförderung bewilligten Vorhaben sind gelebte Beispiele dafür“, erklärte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Freitag. Mithilfe der Fördermittel wurden etwa Parks und Plätze neu gestaltet und Gebäude umgebaut oder modernisiert.