Gutachter vor Gericht angegriffen: Ermittlungen beginnen

Göttingen - Ein Mann hat am Landgericht in Göttingen einen Gutachter attackiert. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn, wie die Göttinger Justizbehörde am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach griff der 29-Jährige den Gutachter am Montag in einer Verhandlungspause an und soll ihn unter anderem gewürgt haben.

Der Mann stand wegen verschiedener Vergehen, unter anderem Körperverletzung, vor Gericht. Nun hat die Staatsanwaltschaft ein gesondertes Verfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. Der Angeklagte, der bisher auf freiem Fuß war, wurde jetzt in einer Psychiatrie untergebracht.